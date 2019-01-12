Экс- нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский продолжит карьеру в "Динамо-Брест" (Беларусь). Утром 12 января, в день рождения футболиста, официальный сайт брестского "Динамо" объявил о подписании двухлетнего контракта с украинским футболистом, пишет "Сегодня".

34-летний нападающий в сезонах 2017-2018 уже выступал за "Динамо-Брест". Также в активе Милевского выступления за киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно" и венгерскую "Кишварду".

Напомним, в середине июля прошлого года клуб из Беларуси выгнал Артема Милевского, по слухам – украинец нарушил режим. На момент завершения контракта с "Динамо-Брест" Милевскому будет 36 лет. Вероятно, он завершит карьеру в чемпионате Беларуси.

Ранее мы писали о том, что самый старый футболист мира продлил контракт со своим клубом.