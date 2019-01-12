Исследователи считают, что белок, содержащийся в шпинате, может помочь в разработке новых лекарств для миллионов людей во всем мире, которые страдают от расстройств, связанных с употреблением алкоголя, хронической боли и расстройств настроения, пишет "Медицина 2.0".



Исследование, проведенное учеными из Университета Пердью, обнаружило два пептида, которые являются естественными продуктами метаболизма Рубиско - большого белка, обнаруженного во многих растениях, таких как шпинат.



"Эти расстройства в настоящее время не поддаются адекватному лечению. Мы обнаружили, что эти пептиды избирательно активируют известные "терапевтические" полезные пути, не активируя "пути побочных эффектов" рецептора", сказал автор исследования Richard van Rijn.



Доклинические исследования показывают, что эти пептиды способны проникать через гематоэнцефалический барьер, что повышает их эффективность для лечения расстройств центральной нервной системы.



Исследователи активно разрабатывают синтетические и вычислительные стратегии, чтобы улучшить эти пептиды и сделать их более эффективными. Также они исследуют пептиды на их способность регулировать потребление пищи и старение кожи.

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