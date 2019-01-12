В Киеве в ТРЦ "Мармелад" прогремел взрыв [ Редактировать ]
В субботу, 12 января, в Киеве в торговом центре "Мармелад" на улице Борщаговская, 154 произошел взрыв. В момент взрыва в помещении находились строители.
Инцидент произошел около 12:00, когда на линию "102" поступила информация о взрыве, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, причиной взрыва послужила дымовая шашка. Один работников строительной бригады, которые работали в офисном помещении на третьем этаже, решил с ее помощью проверить пожарную безопасность. Шашка взорвалась в руках у работника, повредив ему кисть. Прибывшая на место карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего.
В данный момент на территории ТРЦ "Мармелад" дежурят полицейские, пожарные и медики, работает следственно-оперативная группа. В данный момент для посещения закрыты два последних этажа, однако в остальном торговый центр работает в штатном режиме.
Ранее мы писали о взрыве в Париже.
по теме
В Киеве работник СТО угнал автомобиль и устроил гонки с полицией
У злоумышленника были признаки алкогольного опьянения
В Киеве на Протасовом яру горел домик с проката лыж (фото)
Огонь распространился на площади 40 кв. м.
В Киеве перевернулся автомобиль, пострадал ребенок
Водитель и мама ребенка не пострадали
В Винницкой области три человека отравились угарным газом
Спасатели нашли погибших в квартире одноэтажного жилого дома
В Днепре студента-иностранца изрезали ножом
Пострадавший находился в парке с другом