В субботу, 12 января, в Киеве в торговом центре "Мармелад" на улице Борщаговская, 154 произошел взрыв. В момент взрыва в помещении находились строители.

Инцидент произошел около 12:00, когда на линию "102" поступила информация о взрыве, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, причиной взрыва послужила дымовая шашка. Один работников строительной бригады, которые работали в офисном помещении на третьем этаже, решил с ее помощью проверить пожарную безопасность. Шашка взорвалась в руках у работника, повредив ему кисть. Прибывшая на место карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

В данный момент на территории ТРЦ "Мармелад" дежурят полицейские, пожарные и медики, работает следственно-оперативная группа. В данный момент для посещения закрыты два последних этажа, однако в остальном торговый центр работает в штатном режиме.

Ранее мы писали о взрыве в Париже.