Том Харди снова стал отцом. Для Тома и Шарлотты Райли - это второй совместный ребенок и третий для Харди ( у него есть сын от предыдущих отношений). О том, что мужчина во второй раз стал отцом сообщили источники, близкие к семье Харди изданию Daily Mail.

Сообщается, что у Тома Харди и его супруги Шарлотты Райли родился еще один сын. Даже известно, что новорожденного назвали Форрестом - в честь Форреста Гампа.

Дело в том, что, по словам инсайдера, в период праздников Том и Шарлотта специально залегли на дно, чтобы ничего не отвлекало их от первых дней с ребенком. Более того, те, кто видел малыша, говорят, что он очень похож на Тома.

Отметим, что для супругов это уже второй общий ребенок - вместе они воспитывают трехлетнего сына - и третий для Тома Харди. От предыдущих отношений с Рэйчел Спид у Харди есть сын Луи.

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