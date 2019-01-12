На Украину надвигается сильный метеоудар [ Редактировать ]
16, 24 и 25 января 2019 года произойдут сильные магнитные колебания и магнитные бури, которые окажут особое влияние на здоровье и самочувствие людей. Самый сильный метеоудар ожидает украинцев 24 января, сообщает ФИАН.
В это время даже у здорового человека может разболеться голова, повыситься или понизиться давление.
Иммунолог Борис Скачко советует в эти дни не нагружать себя лишней физической работой и больше отдыхать: "Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим".
Именно вода поможет избежать тромбов, а сосудам нормально перенести возможные колебания давления, утверждает иммунолог. Медики также советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.
Напомним, 11 января Украину накрыла сильнейшая магнитная буря.
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