Лидер партии "Громадянська позиція", бывший министр обороны Анатолий Гриценко в субботу, 12 января, подал необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на выборах Президента Украины. После этого политик провел брифинг для сотрудников СМИ.

Оппоненты Гриценко встретили новость критикой в ​​социальных сетях. В частности, на страницах Facebook-сообщества "Наливайченко - наш президент" сегодня появились фрагменты программы "HARD" Натальи Влащенко, где экс-глава СБУ, публично заявляет, что личное участие Анатолия Гриценко в системном ослаблении обороноспособности Украины доказано документами и призывает отечественные спецслужбы проверить связи бывшего министра обороны с Россией.





"Люди на должностях министров, премьер-министров и президентов, торговали с Россией, имели контракты на огромные суммы и постепенно продавали украинскую армию - это и есть позиция влияния спецслужб России на территории Украины. Крупнейшие хищения оружия, в том числе при работе министра обороны Анатолия Гриценко, для меня являются вескими основаниями для проверки украинскими спецслужбами.

Также важный вопрос – было ли, кроме торговли оружием и хищения денег, еще и сотрудничество с российскими спецслужбами? Поэтому нужно рассекретить все необходимые документы и расследовать этот вопрос", - отметил Наливайченко.

По мнению политика, все экономические и политические "вбросы" со стороны России делаются для того, чтобы дискредитировать патриотическое движение и поставить под сомнение европейский вектор Украины. Также, отвечая на вопрос ведущей, Валентин Наливайченко признался в том, что считает бывшего министра обороны Гриценко виновным в хищении украинской армии.

"В тех документах, которые я видел у антикоррупционеров, есть подписи Гриценко. А это свидетельствует, что он лично утверждал контракты, по которым расхищалась украинская армия, земли, имущество и оружие", - подчеркнул Валентин Наливайченко.



Ранее Гриценко обвиняли в причастности к выводу с Майдана российских спецназовцев. В частности, военный эксперт Юрий Колесников заявлял, что подробности пребывания в Украине полковника ГРУ Анатолия Чепиги надо спрашивать именно у экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Сам Анатолий Гриценко 21 февраля 2014 отчитывался о том, что именно он организовал эвакуацию из Киева сотрудников крымского "Беркута".