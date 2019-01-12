Потужний вибух стався у центрі Парижа. Троє людей загинули, ще близько п'ятдесяти постраждали. У повітря злетіла пекарня, розташована поряд з площею Опери.

Що спричинило вибух - розкаже Ольга Жидецька.

Гучний вибух пролунав у пекарні близько 9-ї ранку. Вибухова хвиля вибила шибки та потрощила стіни в будівлях за сотні метрів довкола - тут розташовані готелі, крамнички та кав'ярні.

"Я проходив повз вхідні двері, коли почув гуркіт. На мене полетіли скалки та уламки стелі. Уся шия і голова були в крові. Я не міг дихати через чорний дим, єдине про що думав - треба вибиратися звідси. Довкола я бачив поранених людей з травмами ще гіршими, ніж у мене", - розповів Педро, співробітник готелю.

Жертвами вибуху та пожежі стали троє людей. Ще 10 - у критичному стані. У понад 30 - травми не такі тяжкі. З місця трагедії постраждалих доправляли гелікоптерами. Двоє загиблих - пожежники.

"Спочатку був витік газу, на місце за викликом прибули пожежники і в цей час стався вибух, що призвів до займання. На цьому етапі можемо сказати, що вибух, вочевидь, спричинив випадковий витік газу", - повідомляє Ремі Гейтс, державний прокурор Парижа.

З остаточними висновками щодо причини трагедії чиновники не поспішають. Їх має визначити слідство.

"Розслідування триватиме під наглядом прокуратури. Ми не можемо розпочати його просто зараз через ризик руйнування будівель, їх мають перевірити та евакуювати людей", - зазначив Крістоф Кастанер, міністр внутрішніх справ Франції.

Серед постраждалих чимало туристів. Окрім того, багатьох гостей міста евакуювали з пошкоджених готелів. Кілька кварталів, де, зокрема, розташовані Гранд-опера та музей Гревен очепила поліція. У мерії створили оперативний штаб, де приймають звернення про допомогу.