Специалисты по безопасности газа из состава спасательной службы (пиротехников-пожарных) прибыли на вызов после сообщения об утечке газа в пекарне в центре Парижа еще до того, как произошел взрыв.

Об этом сообщает "Укринформ".

"В то время, когда пожарные искали утечку газа в здания, произошел взрыв", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

В связи с этим, пока продолжается расследование, власти Франции предварительно исключают версию о возможном теракте.

Как сообщалось, в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно было полностью уничтожено.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о четырех погибших. В свою очередь прокуратура Парижа опровергла эту информацию, заявив о двух погибших.