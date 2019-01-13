Взрыв в Париже: Погибшие пожарные прибыли на вызов до трагедии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Специалисты по безопасности газа из состава спасательной службы (пиротехников-пожарных) прибыли на вызов после сообщения об утечке газа в пекарне в центре Парижа еще до того, как произошел взрыв.
Об этом сообщает "Укринформ".
"В то время, когда пожарные искали утечку газа в здания, произошел взрыв", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
В связи с этим, пока продолжается расследование, власти Франции предварительно исключают версию о возможном теракте.
Как сообщалось, в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно было полностью уничтожено.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о четырех погибших. В свою очередь прокуратура Парижа опровергла эту информацию, заявив о двух погибших.
по теме
Взрыв в Магнитогорске: cпасатели извлекли тела еще трех жертв
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины
Взрыв в Магнитогорске: тела погибших продолжают извлекать из-под завалов
На данный момент неизвестна судьба восьми человек
Взрыв в Магнитогорске: число жертв увеличилось
В МЧС России пока не подтверждают слова главы службы о семи погибших
При взрыве в Париже пострадал украинец
В результате взрыва в пекарне в центре Парижа незначительные повреждения получил гражданин Украины
Двоє загиблих, півсотні поранених: у центрі Парижа вибухнула пекарня
У повітря злетіла пекарня, розташована поряд з площею Опери, також пошкоджені довколишні будівлі - що спричинило детонацію?