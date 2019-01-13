14 января в Украине отмечается с разнообразием традиций, поскольку в этот день празднуется Старый Новый год, Обрезание Господне и праздник Василия. Также особое внимание мы хотим уделить том, что нельзя делать 14 января 2019 года.

Пока многие отходят от празднования Рождества, на носу Старый Новый год 2019. В этот период идут Святки - время гаданий, которые стараются не пропустить многие девушки. Но все же 14 января - важная дата церковного календаря на январь, поэтому многие вещи под запретом.

Что нельзя делать на Старый Новый год, Обрезание Господня и Василия

С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки - день Обрезания Господня, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа. И теперь празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова - то есть 14 января по новому стилю.

Не секрет, что обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу, поэтому это событие почитается и до сегодняшнего дня. Праздник Обрезания Господня считается великим праздником Православной Церкви.

День Святого Василия 2019

Праздник Василия также отмечается 14 января. Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием среди славян. Частица мощей святителя Василия и поныне пребывает в Почаевской Лавре. Он известен тем, что творил чудеса исцелений, а также своими молитвами спасал многих грешников. Святитель Василий Великий почитается славянами как раз 14 января. В День Василия Великого идет перекличка с Рождественскими колядами, поэтому молодежь по обычаю ходит по домам, щедруя и собирая вкусности.

Кстати, что девушек Васильев день был весьма важным, считалось, что гадания на Васильев день всегда сбываются.

Что нельзя делать 14 декабря

Традиционно есть некоторые ограничения в день празднования религиозной даты. Читайте о том, что нельзя делать на Старый Новый год.

В Старый Новый год нельзя давать в долг.

Также не стоит выносить мусор.

Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.

В этот день не следует произносить слово "тринадцать".

На Щедрый вечер и Василя нельзя отказывать человеку в прощении, если он его попросил. Считается, что если отказать, весь год будут преследовать неудачи.

Плохой приметой считалось готовить на старый Новый год и Щедрый вечер рыбу и птицу – наши предки предполагали, что так счастье может уплыть или улететь из дома.

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