15-летняя украинка выиграла второй теннисный турнир за неделю (видео) [ Редактировать ]
Украинка Дарья Лопатецкая выиграла второй теннисный турнир за две недели. 15-летняя теннисистка стала победительницей турнира серии ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов.
В финальном матче 489 ракетка мира обыграла китаянку Ма Шуюе, которая занимает 357-е место в мировом рейтинге. Харьковчанка справилась с соперницей за два сета - 6:4, 6:3
Теннисистки провели на корте более полутора часов. За это время Лопатецкая подала 3 эйса и сделала 5 брейков, допустив 3 двойные ошибки.
Отметим, что в основную сетку Лопатецкая попала через квалификацию, куда получила wild card. Таким образом, суммарно она выиграла 7 матчей в Гонконге. Всего же Лопатецкая выиграла уже 12 подряд матчей на хардовом покрытии. На прошлой неделе она также стала чемпионкой турнира ITF на кортах Гонконга.
15-летняя украинка выиграла уже свой четвертый титул на взрослых турнирах. Кроме двух побед в Гонконге в 2019 году, она побеждала в Анталье и Байе в 2018.
За победу Лопатецкая получит 51 очко в рейтинг, но изменения произойдут только через две недели. Украинка поднимется сразу на 186 мест и станет 303-й ракеткой мира. Это будет новый рекорд в ее профессиональной карьере.
Ранее мы писали, что известный футболист вернется в "Динамо".
по теме
Биатлон. Оберхоф: результаты мужской спринтерской гонки
11 января в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.
Биатлон. Оберхоф: результаты женской спринтерской гонки
10 января женской спринтерской гонкой стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону
Роман Зозуля спас жизнь одноклубнику
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде
Биатлон. Оберхоф: где и когда смотреть гонки этапа Кубка мира
С 10 по 13 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону
Биатлон. Оберхоф: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира
После небольшого перерыва великий биатлон возвращается на экраны