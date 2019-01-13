Главными предателями в 2018 году объявлены в. и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, политик Евгений Мураев и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом говорится в антирейтинге "Предатель-2018", опубликованном изданием "Realist Online".

"Мы собрали самые громкие из них и составили антирейтинг "Предатель-2018", в котором напомнили, кто из украинских деятелей разных сфер в ушедшем году очернил себя больше всех", - говорится в статье.

На первом месте оказалась временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. По мнению журналистов, в 2018 году Супрун фактически провалила медицинскую реформу и окончательно разрушила систему здравоохранения в Украине.

"Несмотря на все заявления Супрун о "покращеннях", большинство врачей по-прежнему работает за смешную зарплату в 3-4 тысячи гривен в месяц. У них остается лишь два пути: брать с пациентов "благодарности", оставляя медицинскую сферу одной из самых коррумпированных в стране. Или же бросать все и ехать работать за границу: в Польшу, Чехию, Румынию и другие страны", - написали журналисты издания.

Кроме того, одним из самых главных провалов Супрун назвали невозможность наладить бесперебойные поставки медикаментов из-за рубежа, из-за чего наиболее незащищенные слои населения сталкивались с нехваткой медикаментов.

На втором месте оказался политик Евгений Мураев, который сначала предал своих союзников по партии "За життя", возглавляемой Вадимом Рабиновичем, а затем и вовсе обвинил оппозицию в работе на Россию и обратился в СБУ с просьбой, чтобы та проверила деятельность "Оппозиционной платформы - За життя".

"Такое поведение не осталось незамеченным в России, с которой он ранее вроде как настойчиво хотел "дружить" - и РФ оперативно ответила: политик попал в санкционные списки Кремля. Этим, по заявлениям ряда украинских политологов, он окончательно отвернул от себя свой электорат, так как его лишили возможности посещать РФ, и, как следствие, - даже гипотетической возможности вести переговоры с тамошними политическими лидерами о мире в Украине попросту нет", - говорится в материале.

На третье место в ТОП главных предателей поставили главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, который отличился тем, что выписал себе премию в размере 7,9 миллиона долларов, а затем вывел эти деньги из страны на счет своей матери в США.

"Он, получая и так просто космическую зарплату в более чем 2 млн гривен в воюющей стране со стагнирующей экономикой, легко позволил себе еще и гигантскую премию. Во-вторых, он вывел эти деньги за рубеж, открыто признавая, что его могут осудить за махинации и коррупцию. Такое антигосударственное и просто вредительское поведение и позволило ему занять почетное третье место в рейтинге "Предатель-2018", - отметила редакция "Realist Online".

На четвертом месте оказался первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, у которого обнаружилась элитная недвижимость в Киевской области общей стоимостью более 200 млн грн, которую чиновник не задекларировал. А закрыл рейтинг экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который, как оказалось, является гражданином Великобритании.