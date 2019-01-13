Три лыжника погибли под лавиной [ Редактировать ]
Трое лыжников из Германии погибли в лавине в Австрии, четвертый мужчина, находившийся в группе, пока не обнаружен. Об этом сообщила баварская газета Merkur со ссылкой на полицию в воскресенье, 13 января.
Четверо лыжников находились в субботу в горах, они пытались проехать ранее закрытую из-за угрозы схода лавины трассу. Вечером супруга одного из мужчин обратилась в полицию из-за того, что связь с группой пропала. Полиция смогла по мобильным телефонам определить местонахождение людей.
Спасатели обнаружили тела трех граждан ФРГ 32, 36 и 57 лет. В розыске находится еще один житель Южной Баварии 28 лет. Его поиски были приостановлены в ночь на воскресенье из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.
Напомним, Германию и Австрию накрыли сильные снегопады.
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