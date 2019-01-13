Кокосовое масло считается очень популярным, недорогим и при этом эффективным натуральным средством для поддержания красоты и здоровья кожи и волос, пишет "Сегодня".

Кокосовое масло: польза для организма и состав

В состав кокосового масла входит множество полезных веществ: лауриновая, гиалуроновая, пальмитиновая, каприловая, олеиновая, каприновая, стеариновая, линоленовая, арахидоноваяи другие кислоты. Его используют в чистом виде, а также делают маски с кокосовым маслом для лица, кожи, ногтей, волос.

Чем же так полезно кокосовое масло? Ведь не зря же это известный ингредиент многих косметических продуктов. Оно обладает антибактериальным и противогрибковым действием, заживляет ранки, эффективно борется с морщинами, а также прекрасно смягчает, увлажняет и питает, глубоко проникая в кожу и волосы.

Потому для ухода за проблемными волосами, особенно после пересушивания, в периоды межсезонья, перепадов температуры, морозов или наоборот, жаркого солнца, когда влияние внешних факторов усилено, с успехом применяют кокосовое масло для волос. Какое выбрать лучше и оптимальнее? Для использования в чистом виде или приготовления масок лучше использовать рафинированное кокосовое масло, которое отличается прозрачным цветом и менее выраженным характерным запахом, чем у неочищенного масла.

Маска с кокосовым маслом для волос

Маска для волос с кокосовым маслом в составе обеспечивает глубокое увлажнение и кондиционирование волос, помогает оздоровить шевелюру, придает ей сияющий вид, а также отлично борется с секущимися кончиками.

Итак, если у вас секутся кончики волос, вам стоит лишь купить кокосовое масло и приготовить лечебную маску.

Для этого растопите 1 ст. ложку кокосового масла в микроволновке и добавьте в него 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку оливкового масла и яичный желток.

В зависимости от длины ваших волос пропорцию ингредиентов можно увеличить.

Смешайте все до однородности и нанесите кокосовое масло для волос после мытья головы на влажные волосы.

Соберите мокрые волосы в узел и оставите средство на 30-40 минут, чтобы оно впиталось.

Затем смойте маску из кокосового масла теплой водой, а волосы вымойте с шампунем и высушите естественным путем.

Регулярное применение кокосового масла для волос вылечит безжизненные волосы и секущиеся кончики, сделав их мягкими и блестящими спустя несколько процедур.

Напомним, ранее мы писали, какие могут быть причины выпадения волос.