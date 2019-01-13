Пьяный мужчина спустил пятилетнего мальчика с четвертого этажа жилого дома. Ребенок чудом выжил, но получил серьезную травму головы.

Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева Харьковсковской области, который ночью 13 января выбросил из окна четвертого этажа своего пятилетнего сына. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Мужчина свою вину не отрицает. Установлено, что накануне он употреблял алкоголь.

Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

"Что касается отца, то он плачет. По его словам: "Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, вибросил ребенка в окно", - написал Аброськин.

В полиции отмечают, что семья характеризуется положительно, на учете не состоит. Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Отцу ребенка объявлено о подозрении.

Ранее сообщалось, что парень выпал из окна на глазах у родителей.