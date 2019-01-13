Після кількох серйозних інцидентів у повітряному просторі Ізраїлю влада звернула увагу на власників дронів - безпілотних апаратів, що масово використовують для розваг. Тепер на їхніх господарів чекає іспит із керування.

Деталі знає Антон Готліб.

Енді - житель Тель-Авіва і фанат повітряної зйомки, насолоджується польотом свого дрона. Це ніби прогулянка з домашнім улюбленцем, хіба в стилі хай-тек. Улюбленець вміє літати, та ще й знімати те, що видно лише з висоти пташиного польоту. Іноді, правда, хижі птахи намагаються атакувати коптер - сприймають його за потенційну здобич.

З погляду застосування невеликих приватних безпілотників, Ізраїль - майже цілком заборонена для польотів зона. Куди не кинь оком - військова база, закрита територія, аеропорт або приватна власність. Загалом, повсякденне використання дронів в Ізраілі - справа не проста.

Втім, скоро ось такі польоти, за усіма обмеженнями стануть можливими тільки за наявності особливого дозволу - так званих "прав на керування безпілотним апаратом". У міністерстві транспорту вирішили, що дронів в приватному володінні забагато і вони несуть певну загрозу, навіть за наявності безлічі закритих зон.

"Основное место, где нельзя летать - это, конечно, аэропорты. Во всем мире так. И трехкилометровая зона вокруг них. Плюс нельзя летать в местах большого скопления людей - площади или улицы города. Там, где он может упасть и поранить кого-то", - розповідає Енді Юхимович, власник дрона.

Спецслужби вже давно задіяли спеціальні глушники радіосигналів для протидії дронам, аби не літали поблизу їхніх баз і будинків. Втім, спосіб роботи у них цілком гуманний, вони не дають апарату злетіти, перериваючи зв'язок між ним і оператором. Також ізраїльські правила обмежують висоту використання коптеров, до 50 метрів над поверхнею землі.

Зону навколо аеропорту розширено до 4 кілометрів, після кількох випадків небезпечного зближення дронів з літаками.