Тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій у київських комунальних компаній не будуть підвищені - про це повідомляють у міській держадміністрації.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала постанову про підвищення ціни на електроенергію, яка визначає вартість послуги.