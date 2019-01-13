У Києві скасували підвищення тарифів на утримання будинків [ Редактировать ]
Тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій у київських комунальних компаній не будуть підвищені - про це повідомляють у міській держадміністрації.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала постанову про підвищення ціни на електроенергію, яка визначає вартість послуги.
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