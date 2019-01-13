Усе більше людей гинуть у Європі внаслідок снігової стихії. Хуртовини у Австрії та Німеччині уже назвали найбільшими за останні 20 років.

Та від зимової негоди страждає не лише центральна Європа - більше деталей у наступному сюжеті.

Трьох німецьких лижників знайшли сьогодні вночі у австрійських Альпах - їх накрило лавиною. Одного чоловіка оголосили зниклим безвісти. І пошуки припинили щонайменше до середини наступного тижня - через складні погодні умови.

"Рятувальники піддаються занадто великому ризику. Вчора ввечері ми вирішили скасувати пошуки, адже це стало занадто небезпечно", - наголосив Манфред Меусбургер, кКерівник рятувальної команди.

Чоловіки відпочивали на лижному курорті у австрійському місті Арльберг. Напередодні зранку вони вийшли покататися на лижах і, за інформацією спецслужб, потрапили на заблоковану трасу.

"Ми отримали дзвінок щодо лижників, які зникли, близько 9-ї вечора. Завдяки додаткам на телефоні їхніх родичів ми майже точно визначили місце їхнього перебування. Отож, через деякий час ми пішли туди, знайшли шлях лавини і почали наші пошуки", - розповідає Манфред Меусбургер, керівник рятувальної команди.

Сильні вітри активізували сходження лавин у Альпах. У гірських районах Австрії та Німеччини туристів знову попереджають про рясні снігопади. Австрійські метеорологи кажуть - на такій висоті вони трапляються лише раз у кілька десятків років.

"Рівень небезпеки сходження лавин уже на третій-четвертій позначці. Під час сходження лавини, рівень небезпеки був на дуже високому рівні. Ми постійно рекомендуємо не покидати визначених трас", - наголосив Герман Фершер, директор із туризму лижного курорту.

У французьких Альпах загинули двоє працівників лижного курорту Морійон. Після рясного снігопаду вони розчищали лижну базу, і штучно викликали лавину за допомогою спеціального вибухового пристрою. Причини інциденту ще встановлюють.

Шторм приніс хуртовину і до теплої Греції.

Снігова буря лютує не лише у Європі, а й у США. На середньому заході країни, зокрема у штатах Міссурі та Канзас, негода забрала життя щонайменше семи людей. Усі жертви загинули унаслідок ДТП. А у штаті Колумбія за один день випала рекордна кількість снігу за останні 100 років.

Від синоптиків прогнози не дуже оптимістичні - рясні снігопади найближчим часом не припиняться. І шторм наближається до Вашингтона.