Томос привезли на Вінниччину. Побачити документ можна у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Сьогодні там відбувся подячний молебень за створення Української православної церкви.

Службу відвідали президент України Петро Порошенко, та голова уряду Володимир Гройсман. Вони привітали віруючих з різдвяними та новорічними святами та ще раз подякували за молитви про надання Томосу Українській православній церкві.

Зокрема, Порошенко наголосив, що двері всіх храмів мають бути відкритими для українців, а всі церкви мають єднатися. Президент також нагадав про важливість створення помісної церкви.

"Ще раз хочу подякувати його всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію, за віру божу, за мудрість, за сміливість і рішучість. Подивіться, як він продемонстрував свою любов до нас - до українців, до нашої української церкви і до нашої держави! Бо ніхто не в праві перед українцями закривати двері Храму Божого, визначати хто канонічний, а хто не канонічний. І от зараз наша церква є канонічною. Нехай вони зараз самі розберуться", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

"Наша основа може бути у сильній духовності і українській культурі - це той фундамент, на якому ми можемо побудувати і сильну економіку, сильну освіту, сильні всі сфери життя нашої держави, тому що ми просто маємо право. Україна здобула право на створення Єдиної Помісної Автокефальної Православної Церкви - це ще один найважливіший історичний крок ствердження нашої Незалежності", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр - міністр України.