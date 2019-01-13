Петро Порошенко привітав українців з наданням Томосу [ Редактировать ]
Томос привезли на Вінниччину. Побачити документ можна у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Сьогодні там відбувся подячний молебень за створення Української православної церкви.
Службу відвідали президент України Петро Порошенко, та голова уряду Володимир Гройсман. Вони привітали віруючих з різдвяними та новорічними святами та ще раз подякували за молитви про надання Томосу Українській православній церкві.
Зокрема, Порошенко наголосив, що двері всіх храмів мають бути відкритими для українців, а всі церкви мають єднатися. Президент також нагадав про важливість створення помісної церкви.
"Ще раз хочу подякувати його всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію, за віру божу, за мудрість, за сміливість і рішучість. Подивіться, як він продемонстрував свою любов до нас - до українців, до нашої української церкви і до нашої держави! Бо ніхто не в праві перед українцями закривати двері Храму Божого, визначати хто канонічний, а хто не канонічний. І от зараз наша церква є канонічною. Нехай вони зараз самі розберуться", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
"Наша основа може бути у сильній духовності і українській культурі - це той фундамент, на якому ми можемо побудувати і сильну економіку, сильну освіту, сильні всі сфери життя нашої держави, тому що ми просто маємо право. Україна здобула право на створення Єдиної Помісної Автокефальної Православної Церкви - це ще один найважливіший історичний крок ствердження нашої Незалежності", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр - міністр України.
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