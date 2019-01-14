Что вас ждет 14 января и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.

Овен

Гороскоп на 14 января для Овнов говорит, что сегодня хороший день для проведения оздоровительных процедур, начала занятий гимнастикой или любим другим видом спорта.

Также не будет лишним сесть на очищающую диету. Не заставляйте людей долго ждать.

Телец

Звезды говорят Тельцам, что 14 января неожиданно можете узнать неприятную новость. Не обращайте внимание на жизненные неурядицы и приготовьте для себя приятный досуг.

Этот период особенно эффективен для решения деловых вопросов. Укрепляйте иммунитет.

Близнецы

Гороскоп на 14 января для Близнецов говорит, что этот день отлично подходит для прогулок и отдыха, но если у вас планы на активную работу, то лучше от них не отказываться, поскольку позже вдохновение может покинуть.

Хороший день для похода в косметический салон. Вечер проведите в кругу близких.

Рак

Звезды говорят Ракам, что 14 января вы будете излишне коммуникабельны. Вам захочется дополнительного общения и, возможно, новых знакомств.

Не спешите рассказывать свои жизненные истории всем подряд и будьте поаккуратнее с собеседником, чтобы не раздражать его своей настойчивостью.

Лев

Астрологический прогноз для Львов на 14 января говорит, что сегодня день пройдет под девизом "Только вперед". Возможны неожиданные благоприятные повороты в отношениях с партнером.

У свободных представителей знака не исключено новое романтическое знакомство. Вечером не скучайте - устройте романтический ужин или дружескую вечеринку.

Дева

Звезды на 14 января говорят Девам, что у некоторых представителей знака может возникнуть чувство абсолютного одиночества.

Возможно, будете с тоской наблюдать, как люди ходят друг к другу в гости, посещают интересные мероприятия... А вам что мешает? Не стройте между собой и миром воображаемый барьер.

Весы

Гороскоп для Весов на 14 января говорит, что сегодня некоторым представителям знака понадобится чуть больше терпения, мудрости и такта, чтобы не взорваться от ярости.

Окружающие будут раздражать вас своей упертостью и ленью. Абстрагируйтесь от всего этого с помощью правильной музыки и размышлений о чем-то приятном.

Скорпион

Луна на 14 января для Скорпионов говорит, что день стоит провести без суеты. В спокойной домашней атмосфере могут прийти новые идеи, озарения.

Для лучшего самочувствия стоит помнить о важности проветривания помещений. Сделайте уборку или небольшую перестановку в доме.

Стрелец

Зодиак говорит Стрельцам, что 14 января многие представители знака начнут копаться глубоко внутри себя, переживая давнюю драму.

Эти размышления не способны исправить хоть в какую-то сторону ваше нынешнее положение, поэтому не стоит доводить себя до отчаяния.

Не забывайте следить за своим организмом, вероятна возможность простудных заболеваний.

Козерог

Гороскоп для Козерогов говорит, что 14 января для многих представителей знака день выдастся суетливым и емким. Вряд ли вам удастся сидеть без дела, поскольку работа сама вас найдет.

Вечером насладитесь тихими радостями и старайтесь получать удовольствие от мелочей.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 14 января говорит, что сегодня многим представителям знака удастся значительно продвинуться вперед по карьерной лестнице.

Однако, помните, удача почтит своим вниманием только тех, кто настроен на успех и уверенный в себе.

Рыбы

Астропрогноз на 14 января для Рыб говорит, что в этот день вас могут обескуражить новости от близких людей. Стоит порадовать себя чем-то приятным, потому что вы на это заслужили.

Не стоит перегружать себя излишней физической активностью и рисковать по мелочам.

Узнайте также, какие знаки зодиака разбогатеют в 2019 году.