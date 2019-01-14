Мэра Гданьска ударили ножом на сцене [ Редактировать ]
Мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича, сообщает Gazeta.pl.
Нападение произошло во время праздничного концерта. Злоумышленник проник на сцену, где выступал градоначальник и нанес удар ножом.
По предварительной информации, мэр остался жив, его с ранениями госпитализировали в больницу.
Нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно этого мэра. Мужчину задержали правоохранители.
Публичные люди и их родные нередко становятся жертвами покушений. Ранее застрелили дочь депутата парламента.
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