Мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича, сообщает Gazeta.pl.



Нападение произошло во время праздничного концерта. Злоумышленник проник на сцену, где выступал градоначальник и нанес удар ножом.



По предварительной информации, мэр остался жив, его с ранениями госпитализировали в больницу.



Нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и считал виновником случившегося именно этого мэра. Мужчину задержали правоохранители.

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