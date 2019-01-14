В Киеве на улице Соломенская произошла серьезная авария с участием автомобилей Renault Logan и Skoda Fabia службы такси Uber. Пострадал ребенок, который находился в салоне Renault.

Об этом сообщает "Информатор".

Водитель Skoda Fabia двигался по улице Соломенской в сторону Соломенского рынка и на перекрестке хотел повернуть на улицу Головко.

В этот момент перекресток по Соломенской улице проезжал в сторону Протасового яра водитель автомобиля Renault Logan с ребенком в салоне. Мужчина за рулем Renault не успел вовремя среагировать на маневр Uber и произошло лобовое столкновение.

Удар был столь сильным, что Skoda развернуло на дороге на 180 градусов.

В результате аварии пострадал ребенок, который находился в салоне Renault. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обе машины получили серьезные повреждения передних частей. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Виновника ДТП установит следствие.

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