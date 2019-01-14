Такси развернуло на 180 градусов: в Киеве произошло серьезное ДТП (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на улице Соломенская произошла серьезная авария с участием автомобилей Renault Logan и Skoda Fabia службы такси Uber. Пострадал ребенок, который находился в салоне Renault.
Об этом сообщает "Информатор".
Водитель Skoda Fabia двигался по улице Соломенской в сторону Соломенского рынка и на перекрестке хотел повернуть на улицу Головко.
В этот момент перекресток по Соломенской улице проезжал в сторону Протасового яра водитель автомобиля Renault Logan с ребенком в салоне. Мужчина за рулем Renault не успел вовремя среагировать на маневр Uber и произошло лобовое столкновение.
Удар был столь сильным, что Skoda развернуло на дороге на 180 градусов.
В результате аварии пострадал ребенок, который находился в салоне Renault. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обе машины получили серьезные повреждения передних частей. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Виновника ДТП установит следствие.
Ранее сообщали, в Обухове возле автостанции на остановке "Став" столкнулись маршрутка и "Запорожец", в результате ДТП погибли три человека.
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