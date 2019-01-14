В США заявили о начале вывода войск из Сирии [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп официально заявил о том, что процесс вывода американских войск из Сирии начался.
Об этом в Twitter написал сам Дональд Трамп.
Также Трамп предостерег Турцию от атак против курдов на территории, которую освобождают американские войска.
"Начали давно назревший вывод из Сирии, одновременно поражая небольшие остатки территориального халифата ИГИЛ из многих направлений. Будем атаковать его и в будущем из уже существующих соседних баз, если он (халифат - ред.) будет восстанавливаться", - написал он.
Президент США пригрозил Турции экономическим давлением в случае атак против курдов на территории, которую освобождают американские войска.
"Россия, Иран и Сирия получили больше выгоды от долгосрочной политики США относительно уничтожения ИГИЛ в Сирии. Мы также имели с этого выгоду, но теперь настало время вернуть наши войска домой. Остановить бесконечную войну! ", - отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что США планируют оставить часть войск на юге Сирии.
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