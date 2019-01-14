Студентку египетского университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за объятий с мужчиной. Девушку наказали в начале января после того, как в сети появилось видео, на котором она обнимается со своим женихом в кампусе учебного заведения, сообщает "Корреспондент".



На записи видно, как мужчина дарит девушке букет, встает на одно колено и делает предложение. Получив положительный ответ, он обнимет и подхватывает свою невесту на руки. После того, как видео дошло до руководства университета, студентку было решено отчислить за нарушение правил вуза. Девушка может обжаловать решение руководства в дисциплинарной комиссии.



Отметим, Аль-Азхар - один из самых престижных мусульманских духовных образовательных учреждений и один из старейших университетов мира.

Ранее мужчина оконфузился во время предложения руки и сердца.