Нападение на мэра Гданська: в сети появилось видео [ Редактировать ]
В сети появилось видео нападения на мэра Гданська Павла Адамовича. Видеозапись опубликовали на Youtube-канале Stowarzyszenie Proobronne AKMS.
Позже полиция задержала подозреваемого.Как стало известно, нападавший был ранее судим за ограбление банков.
В 2013 году 27-летний жителя Гданська приговорили к 5,5 годам тюрьмы. По информации TVN24 в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание.
Политики нередко становятся жертвами нападений. Ранее мэра застрелили спустя час после назначения.
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