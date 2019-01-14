В сети появилось видео нападения на мэра Гданська Павла Адамовича. Видеозапись опубликовали на Youtube-канале Stowarzyszenie Proobronne AKMS.

Позже полиция задержала подозреваемого.Как стало известно, нападавший был ранее судим за ограбление банков.

В 2013 году 27-летний жителя Гданська приговорили к 5,5 годам тюрьмы. По информации TVN24 в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание.

Политики нередко становятся жертвами нападений. Ранее мэра застрелили спустя час после назначения.