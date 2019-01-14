Пыль на улицах города серьезно вредит здоровью: она влияет не только на легкие, но также разрушает и сердце, заявили ученые из Финляндии. Выяснилось, что в первую очередь от городской пыли страдают слизистые оболочки нашего организма - нос, рот, далее идут легкие, а кроме того, задевает это и сердечную мышцу. В итоге появляется раздражение слизистой и иные опасные нарушения, пишет "Здоровье и Красота".

Ученые говорят, что жизнь в городе может быть намного опаснее, чем предполагалось ранее, также они рекомендуют в связи с этим открытием, почаще выбираться за город, проводить на природе хотя бы выходные дни, чтобы легкие немного очистились от дурного влияния городской пыли, которая, как оказалось, буквально убивает людей. Главврач Ведомства здоровья в Финляндии Раймо Салонен рассказал, что в состав уличной пыли входят как природные органические составляющие, так и выбросы и отходы, что делает эту смесь особенно опасной. Отмечается, что все эти частицы попадают в легкие и разрушают их не меньше, чем никотин.

Также, чтобы снизить негативное влияние пыли на свой организм, ученые советуют ранним утром проветривать помещение, а также пользоваться увлажнителем воздуха, который будет опускать на пол все опасные вещества под тяжестью влаги. А вот днем медики советуют не открывать лишний раз окна, а также стараться избегать мест запыления и скопления машин, особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания дыхательных органов и сердца, выбирать место жительство поближе к пару или другой зеленой зоне.

Ранее ученые пришли к выводу, что зубная паста несет серьезную опасность для здоровья.