Чорти, скелети та всіляка нечисть - на вулицях македонського села Вевчани. Тут за місцевими традиціями відсвяткували Старий Новий рік. Сотні жителів взяли участь у вертепі: під музику йшли вулицями міста. Заради цього дійства вони шиють страхітливі костюми та виготовляють маски.

Місцева традиція походить іще з язичницьких часів. Це - один із найвідоміших фестивалів на Балканах. Щороку подивитися на карнавал з'їжджаються з усієї Європи.

"Я вперше у Македонії, і спеціально приїхала подивитися на цей карнавал у Вевчанах. Він - чудовий, а власноруч виготовлені костюми - дуже смішні. Мені справді подобається, тут гамірно і весело".