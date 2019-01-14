Влада Єгипту продовжила режим надзвичайного стану [ Редактировать ]
У Єгипті на три місяці продовжили режим надзвичайного стану. Парламент підтримав президентську директиву, спрямовану на протистояння загрозі тероризму.
Надзвичайний стан в країні подовжують уже всьоме.
Посилені заходи безпеки запровадили у квітні 17 після низки кривавих терактів у церквах, ініціаторами яких були прихильники "Ісламської держави". Тоді загинуло 45 людей.
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