Нападника на мера у Польщі визнали психічно хворим

У Ґданську під час доброчинного концерту чоловік з ножем напав на мера. Один із глядачів зі значком "Преса" вибіг на сцену, де стояв Павел Адамович, здійняв бійку, а потім ударив його ножем