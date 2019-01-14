Урядові установи у Сполучених Штатах не працюють уже понад три тижні

Збитки через відкритий кордон із Мексикою набагато більші, ніж від шатдауну - так стверджує Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів і далі просуває будівництво стіни на південному кордоні.

За його словами, Америка зазнає втрат через злочинність та наркоторгівлю із Мексики. А збитки від шатдауну можна легко виправити, щойно демократи погодяться відновити переговори щодо спорудження муру.

Урядові установи у Сполучених Штатах не працюють уже понад три тижні.