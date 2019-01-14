Дональд Трамп закликав будувати стіну на кордоні із Мексикою [ Редактировать ]
Збитки через відкритий кордон із Мексикою набагато більші, ніж від шатдауну - так стверджує Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів і далі просуває будівництво стіни на південному кордоні.
За його словами, Америка зазнає втрат через злочинність та наркоторгівлю із Мексики. А збитки від шатдауну можна легко виправити, щойно демократи погодяться відновити переговори щодо спорудження муру.
Урядові установи у Сполучених Штатах не працюють уже понад три тижні.
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