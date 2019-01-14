В России взорвался жилой дом: есть погибшие (видео) [ Редактировать ]
В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате чего обрушились два этажа.
"Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск (05:18 по Киеву), предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дом 1993 года постройки, газифицированный. Всего в нем 72 квартиры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.
Также сообщается, что взрыв повредил четыре квартиры, эвакуированы 140 человек.
По информации СМИ, повреждения в результате взрыва получили две квартиры на девятом и столько же на восьмом этаже. На данный момент спасены семь человек. Еще двоих обнаружили живыми под завалами.
В свою очередь в оперативном штабе уточнили, что в четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей. Семь из них спасены, двое, в том числе ребенок, погибли.
Эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже здания.
Ранее мы сообщали, что в Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме 31 декабря 2018 года. в результате чего секция дома обвалилась. Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.
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