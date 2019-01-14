В понедельник, 14 января, под Харьковом произошло жуткое ДТП. Возле города Чугуев столкнулись бус Renault и автомобиль Hyundai. В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Два автомобиля столкнулись около 8 утра. Предварительно, детей среди погибших нет.

На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Люди гибнут в ДТП каждый день. Ранее в Черновицкой области произошло смертельное ДТП.