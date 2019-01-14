В США умерла 64-летняя жена голливудского актера Стива Бушеми. Джо Андреас скончалась несколько дней назад и уже состоялись ее похороны, пишет "Сегодня".

Причины смерти не сообщаются. Супруга актера работала хореографом и художником. В 1996 году написала сценарий и сама сняла короткометражный фильм Black Kites, в котором сыграла одну из ролей.

Пара поженилась в 1987 году, в 1991 году у них родился сын.

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