Известный актер потерял жену [ Редактировать ]
В США умерла 64-летняя жена голливудского актера Стива Бушеми. Джо Андреас скончалась несколько дней назад и уже состоялись ее похороны, пишет "Сегодня".
Причины смерти не сообщаются. Супруга актера работала хореографом и художником. В 1996 году написала сценарий и сама сняла короткометражный фильм Black Kites, в котором сыграла одну из ролей.
Пара поженилась в 1987 году, в 1991 году у них родился сын.
Ранее мы писали о том, что популярный российский актер.
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