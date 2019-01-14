Дональд Трамп закликав турків не чіпати курдів [ Редактировать ]
Дональд Трамп пригрозив розорити Туреччину, якщо вона нападе на сирійських курдів. Про це він написав у своєму Твіттері. За словами американського очільника, США завдадуть економічного удару, якщо Анкара зважиться на атаку. Водночас він закликав курдів не провокувати Туреччину.
Минулого тижня там повідомили, що готуються до військової операції і мають намір розгромити курдські формування на сході Євфрату.
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