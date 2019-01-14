Поліція США з'ясовує обставини стрілянини біля торговельного центру [ Редактировать ]
Двоє людей поранені унаслідок стрілянини в американському штаті Юта. Невідомі відкрили вогонь поблизу торговельного центру в містечку Мюррей. Там були сотні покупців. Усіх евакуювала поліція.
Під кулі потрапили 20-річні хлопець та дівчина. Їх шпиталізували. Трьом підозрюваним вдалося втекти. Причини нападу поки що не відомі.
Та на думку правоохоронців, вогонь могли відкрити представники місцевих злочинних угруповань.
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