Фото: biathlon-ruhpolding.de

Январская биатлонная классика продолжается. Не фартовый для сборной Украины Оберхоф передал эстафету немецкому Рупольдингу. Именно там, на одной из самых старых трасс в этом виде спорта, с 16 по 20 января состоится пятый этап Кубка мира.

Рупольдинг - живописный немецкий городок с населением около 6.5 тысяч человек в округе Траунштейн на юго-востоке Баварии. Наряду с итальянской Антерсельвой, он входит в список этапов Кубка мира с самого начала.

Впервые этап состоялся в 1978-м году, а годом спустя здесь состоялся чемпионат мира. Всего в немецком Рупольдинге состоялось четыре чемпионата мира. Последний состоялся в 2012 году на полностью обновленном стадионе - "Химгау-Арене".

Рельеф трассы относительно гладкий, спуски и подъемы в избытке, и они не доставляют спортсменам особых проблем. Именно поэтому спортсмены с симпатией относятся к Рупольдингу.

Минимальные расстояния до трассы (2 - 3 метра) и стрельбища (10 метров) от зрительских трибун - "фирменная марка" стадиона, несомненно приходящаяся по вкусу болельщикам, которых всегда собирается порядка 12 тысяч человек.

Для занятия свободного времени туристов и болельщиков существует масса развлечений. Самое популярное - лыжи, ведь более 160 километров лыжных трасс на склонах Альп не оставят равнодушными ни одного любителя лыжного спорта или прогулок. На самом стадионе можно пройти мастер-класс по биатлону под руководством многократного чемпиона мира Фритца Фишера.

5-й этап Кубка мира, Рупольдинг. Расписание гонок:

16 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины

17 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины

18 января, 15:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

19 января, 15:30. Эстафета, 4х6 км, женщины

20 января, 13:15. Масс-старт, 15 км, мужчины

20 января, 15:40. Масс-старт, 12,5 км, женщины

В прошлом году украинцы довольно неоднозначно провели данный этап. Успешная индивидуальная гонка в исполнении женщин сменилась рекордным провалом в эстафете. Та же участь ждала и мужчин, не сумевших пробиться в масс-старт, по итогам которого Вита Семеренко стала лучшей среди украинок, завершив гонку на 10-й позиции.