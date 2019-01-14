Биатлон. Рупольдинг: расписание гонок пятого этапа Кубка мира [ Редактировать ]
Фото: biathlon-ruhpolding.de
Январская биатлонная классика продолжается. Не фартовый для сборной Украины Оберхоф передал эстафету немецкому Рупольдингу. Именно там, на одной из самых старых трасс в этом виде спорта, с 16 по 20 января состоится пятый этап Кубка мира.
Рупольдинг - живописный немецкий городок с населением около 6.5 тысяч человек в округе Траунштейн на юго-востоке Баварии. Наряду с итальянской Антерсельвой, он входит в список этапов Кубка мира с самого начала.
Впервые этап состоялся в 1978-м году, а годом спустя здесь состоялся чемпионат мира. Всего в немецком Рупольдинге состоялось четыре чемпионата мира. Последний состоялся в 2012 году на полностью обновленном стадионе - "Химгау-Арене".
Рельеф трассы относительно гладкий, спуски и подъемы в избытке, и они не доставляют спортсменам особых проблем. Именно поэтому спортсмены с симпатией относятся к Рупольдингу.
Минимальные расстояния до трассы (2 - 3 метра) и стрельбища (10 метров) от зрительских трибун - "фирменная марка" стадиона, несомненно приходящаяся по вкусу болельщикам, которых всегда собирается порядка 12 тысяч человек.
Для занятия свободного времени туристов и болельщиков существует масса развлечений. Самое популярное - лыжи, ведь более 160 километров лыжных трасс на склонах Альп не оставят равнодушными ни одного любителя лыжного спорта или прогулок. На самом стадионе можно пройти мастер-класс по биатлону под руководством многократного чемпиона мира Фритца Фишера.
5-й этап Кубка мира, Рупольдинг. Расписание гонок:
16 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины
17 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины
18 января, 15:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
19 января, 15:30. Эстафета, 4х6 км, женщины
20 января, 13:15. Масс-старт, 15 км, мужчины
20 января, 15:40. Масс-старт, 12,5 км, женщины
В прошлом году украинцы довольно неоднозначно провели данный этап. Успешная индивидуальная гонка в исполнении женщин сменилась рекордным провалом в эстафете. Та же участь ждала и мужчин, не сумевших пробиться в масс-старт, по итогам которого Вита Семеренко стала лучшей среди украинок, завершив гонку на 10-й позиции.
по теме
Биатлон. Рупольдинг: где и когда смотреть гонки Кубка мира
Пятый этап Кубка мира по биатлону 2018-2019 пройдет в немецком Рупольдинге с 16 по 20 января.
Биатлон. Оберхоф: результаты мужской спринтерской гонки
11 января в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.
Биатлон. Оберхоф: результаты женской спринтерской гонки
10 января женской спринтерской гонкой стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону
Биатлон. Оберхоф: где и когда смотреть гонки этапа Кубка мира
С 10 по 13 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону
Биатлон. Оберхоф: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира
После небольшого перерыва великий биатлон возвращается на экраны