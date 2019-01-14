Дом "утонул" в кипятке до 7 этажа (видео) [ Редактировать ]
В России, в городе Санкт-Петербург, жилой многоэтажный дом заволокло паром из прорванной трубы. Об этом сообщает "Пятый канал".
"Как сообщают очевидцы, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили. На распространенных в соцсетях видеозаписях дом заливает кипятком", - говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы теплоэнергетической компании города, дефект выявили на трубопроводе диаметром 600 мм. Специалисты приступили к локализации нарушения, после чего перейдут к ремонтным работам.
Жительница дома № 59 по Шуваловскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга рассказала о том, как около их дома забил фонтан кипятка. Все произошло днем в понедельник, 14 января. Струя кипятка, смешанная с песком и паром, была настолько мощной, что достигала высоты 14-го этажа.
Фонтан кипятка забил на Северо-западе Санкт-Петербурга днем 14 января.https://t.co/yikGZoevkB..#Петербург pic.twitter.com/vd3buTEKoG— Пятый канал Новости (@5tv) 14 января 2019 г.
Вся стена дома в районе прорыва, как рассказала Зиновьева Наталья, залита смесью кипятка и грязи. Досталось и припаркованным рядом машинам. По словам Натальи, их владельцам не дают эвакуировать свои авто - якобы они были припаркованы с нарушениями правил. Точно сказать, что кто-то пострадал, Наталья не смогла, но она переживает - место, где кипяток вырвался наружу, пользуется большой популярностью у собачников.
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