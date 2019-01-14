В понедельник днем, 14 января, в Николаеве, во дворе жилого дома в районе площади Победы, нашли труп пожилой женщины. Об этом сообщает издание Novosti-n.

Труп во дворе дома по улице Космонавтов 57/3 обнаружили случайные прохожие и позвонили в полицию. Врач прибывшей на место происшествия "скорой" констатировал смерть.

На вид женщина выглядит старше 60 лет. По внешним признакам на лицо без определенного места жительства не похожа. Никаких видимых телесных повреждения при внешнем осмотре не обнаружено.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

С наступлением холодов трупы умерших находят на улицах Николаева в среднем 2-3 раза в неделю.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве на съемной квартире нашли мертвую молодую пару.