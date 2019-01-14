Мэр Гданська трагически скончался [ Редактировать ]
Мэр Гданьска, северной столицы Польши, Павел Адамович скончался в больнице после полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений. Об этом сообщают медики.
Ранее сообщалось, что ранивший ножом мэра Гданьска Павла Адамовича 27-летний житель города страдал психическим заболеванием.
Сейчас атаковавший мэра мужчина задержан, прокуратура планирует допросить его. Известно, что молодой человек ранее был судим за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел на свободу. После нападения он кричал со сцены в микрофон о том, что был незаконно осужден и что в этом виновата правившая до 2015 года в стране партия "Гражданская платформа".
Ранее мы сообщали о том, что бывший рецидивист напал с ножом на мэра Гданська. Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. В сети появилось видео нападения на мэра Гданська Павла Адамовича.
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