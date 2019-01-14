Средняя зарплата: сколько будут получать украинцы в 2019 году [ Редактировать ]
В 2019 году среднемесячная зарплата украинцев составит 10 тысяч 129 гривен. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.
"Среднемесячная зарплата работников (брутто) в гривнах составит 10129 грн в 2019 году, 11 451 - в 2020-м, 12 835 - в 2021 году", - говорится в сообщении.
В прошлом году этот показатель составлял 8 тысяч 713 гривен.
Так, номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен средняя зарплата, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 6,0% - в 2020, на 6,2% - в 2021. Для сравнения, в прошлом году рост зарплаты составил 11%.
По прогнозу Минфина, уровень безработицы в стране снизится с нынешнего 9,3% до 8,3% в 2021 году.
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