На грані фолу. Брекзит завис на волосині. Від завтрашнього голосування в парламенті - залежить, як розвиватимуться події далі і чи відбудеться вихід Британії з ЄС взагалі. Світлана Чернецька з подробицями із Лондона.

Уся увага зараз зосереджена на цій залі. Саме тут - у нижній палаті британського парламенту - завтра приймуть історичне рішення для країни - голосуватимуть щодо угоди з Брекзиту між Лондоном та Брюсселем. Домовленість, яку вдалося досягнути прем'єр-міністрові Мей, не надто популярна серед депутатів. Тож дуже ймовірно, що її відхиллять.

"Насправді, єдиний успіх Терези Мей полягає в тому, що їй вдалося об'єднати і тих, хто голосував "за" вихід з ЄС, і тих, хто голосував "проти". Обом сторонам не подобається її невдала угода з Брекзиту. Тож тепер прем'єра чекає розплата за цей провал - поразка в парламенті", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції парламенту Великої Британії.

Тереза Мей зробила останню спробу переконати депутатів підтримати її угоду щодо Брекзиту. Вона попередила: якщо голосування провалиться, Брекзит взагалі може заглухнути на фініші.

"Якщо документ відхилять - існує загроза вийти з ЄС узагалі без угоди. А це буде жахливо для нашої економіки і нашкодить кожному британцеві. Інший варіант - Брекзит взагалі не відбудеться. І це стане першим випадком в історії Британії, коли влада проігнорує результат всенародного референдуму", - заявила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

За прогнозами, проти угоди голосуватимуть опозиційна лейбористська партія та близько сотні депутатів з консервативної партії, яку очолює прем'єр. Тож швидкої розв'язки Брекзиту очікувати не доводиться.

Тим часом у Європарламенті досі сподіваються, що Брекзиту взагалі не буде. Понад сотня євродепутатів підписала відкритий лист із закликом до Британії залишитися в ЄС. Мовляв, навіть зараз - не пізно передумати. Брюссель готовий прийняти "норовливу" країну назад з розкритими обіймами.