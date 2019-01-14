В команде Владимира Зеленского предупредили украинцев об опасности фейковых новостей об артисте во время предвыборной компании. Об этом сообщает издание "Бизнес.Медиа".

"600 ботов, 50 обманутых украинский и один "народный" депутат отреагировали на очередной грязный фейк. Нам кажется, такого количества лжи еще не выливалось на одного кандидата в президенты. Нас боятся. Но им уже ничего не поможет." - сообщается в заявлении команды Зеленского.

В сообщении отмечается о возникновении фейковой страницы в Facebook в Тернопольской области, которая от имении предвыборной команды публиковала провокационные публикации. Также была указана официальная страница предвыборного штаба Зеленского в данном регионе.

В комментариях подписчики возмутились данному случаю и поддержали команду Зеленского в предвыборной гонке.

"Чем больше они его паскудят, тем больше он поднимается в глазах народа.", - написал Сергей.

"Это еще не конец ребята. У нашей команды очень много врагов, помимо того что они распространяют миллионы фейков, они еще и пытаются провоцировать нашу команду. Мотив? Развалить нам команду!", - добавил Александр.

Ранее Зеленский сообщил важную информацию.