Зеленский предупредил украинцев об опасности [ Редактировать ]
В команде Владимира Зеленского предупредили украинцев об опасности фейковых новостей об артисте во время предвыборной компании. Об этом сообщает издание "Бизнес.Медиа".
"600 ботов, 50 обманутых украинский и один "народный" депутат отреагировали на очередной грязный фейк. Нам кажется, такого количества лжи еще не выливалось на одного кандидата в президенты. Нас боятся. Но им уже ничего не поможет." - сообщается в заявлении команды Зеленского.
В сообщении отмечается о возникновении фейковой страницы в Facebook в Тернопольской области, которая от имении предвыборной команды публиковала провокационные публикации. Также была указана официальная страница предвыборного штаба Зеленского в данном регионе.
В комментариях подписчики возмутились данному случаю и поддержали команду Зеленского в предвыборной гонке.
"Чем больше они его паскудят, тем больше он поднимается в глазах народа.", - написал Сергей.
"Это еще не конец ребята. У нашей команды очень много врагов, помимо того что они распространяют миллионы фейков, они еще и пытаются провоцировать нашу команду. Мотив? Развалить нам команду!", - добавил Александр.
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