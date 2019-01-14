В понедельник, 14 января, в Киеве, на территории Киево-Печерской Лавры вспыхнул пожар. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места происшествия.

"Горит Киево-Печерская Лавра. Совсем не похоже на дым над Сикстинской капеллой", - подписал видео пользователь Юрий Лашкай.

"Полицейский на месте уточнил, что это одно из зданий инфекционной больницы, которая граничит с Лаврой. Вроде, лабораторный корпус. Огонь вырывается с крыши здания по адресу Лаврская, 23", - добавил он.

В ГСЧС сообщили, что пожар вспыхнул на территории монастырского комплекса.

"14 января в 16:17 на пульт связи 101 поступило сообщение, что горит здание на ул. Лаврской, 23.

По предварительной информации, 2-этажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на крышу. По состоянию на 17:00, площадь пожара составляет ориентировочно 200 кв м. На месте работает 11 ед. пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. Тушение пожара продолжается", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Смотрите также видео с места происшествия.