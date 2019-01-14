Сергій Каплін зареєстрував законопроект про поновлення державного контролю за цінами [ Редактировать ]
В Україні треба поновити державний контроль за цінами. Відповідний законопроект подав Сергій Каплін.
Нагадаю, у 2017 Уряд скасував постанову, за якою держава мала вплив на формування цін. Через це, впевнений нардеп, значна частка українців сьогодні не мають змоги купувати навіть товари першої необхідності, тож у справу має втрутитися держава.
"МВФ говорить про те, що в наступному році кишені і гаманці простих українців будуть максимально спустошені. Наша команда не розуміє, як і мільйони наших співвітчизників, яка природа цього зростання, точніше ми чітко розуміємо, що це виключно спекуляція і ми вимагаємо від Уряду і коаліції запровадити чітку систему контролю над цінами на продукти харчування, на ліки, на одежу, на найбільш чутливі для простої людини позиції", - заявив Сергій Каплін, лідер Соціал-Демократичної партії.
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