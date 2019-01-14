Житомирщина сьогодні відзначає сімдесят п'яту річницю визволення від гітлерівців. З нагоди свята в обласному центрі відбулися урочистості. Все бачив Руслан Смещук.

Житомирський меморіал Слави. З нагоди сімдесят п'ятої річниці визволення області від гітлерівців палає вічний вогонь. Саме тут відбулися урочистості та святковий мітинг.

" Я дочка ветерана. І тому для мене це святе - пам'ять про ті страшні події, пам'ять про мого батька, про тих людей які не жаліючи ні молодості, ні сил ні здоров'я в такий страшний війні перемогли", - говорить Галина Фолко, жителька Житомира.

Людей не дуже багато. Але всі прийшли за власним покликом, а не - за рознарядкою.

"На жаль, влада проігнорувала заходи, присвячені героям ВОВ, Другої світової. Але сотні небайдужих житомирян сьогодні в різних куточках нашої області вшановують пам'ять героїв і не допустять їх втрати", - говорить Юрій Павленко, депутат Верховної Ради

Зараз в Житомирі - 80 ветеранів Другої світової, учасників бойових дій. Наймолодшому - 92. Відвідати урочистості вони за станом здоров'я, та у таку погоду не змогли. Тож сьогодні їх відвідають та привітають.

"Сегодня день рождения у одного из легендарнейших. 95 лет - юбилей. Тоже участник ВОВ - Бойко. Поедим сейчас поздравлять с днем рождения. Ну и объедим по-возможности всех ветеранов", - говорить Олександр Защітніков, голова Житомирської області організації ветеранів.