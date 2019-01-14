У поліції напад кваліфікували як замах на вбивство

Замах на заступника директора "Харківобленерго". Невідомі напали на Дмитра Ісаєва біля його квартири й завдали кілька ударів ножем. Зловмисники втекли, нічого не взявши. Усі деталі розкаже Світлана Шекера.

Все сталося в суботу о пів на 5 вечора. Дмитро Ісаєв повертався додому. Біля ліфта на 4 поверсі його вже чекали двоє в масках.

"Біля дверей до власної квартири на чоловіка напали двоє невідомих в масках. Вони нанесли кілька ножових поранень та чимось вдарили по голові чоловіка, після чого втекли через пожежний вихід", - розповідає Ольга Грабар, прес-офіцер ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поранений зміг подзвонити в двері своєї й сусідньої квартир. Медиків викликала дружина.

"Скорую это наверное Саша вызвал с той квартиры, где они в тамбуре, они в тамбуре в одном".

Постраждалого доправили до лікарні. У нього декілька ножових поранень та травма голови. Зараз він у реанімації у важкому стані.

"Поранення живота, поранення грудної клітини, проникаючі поранення ножові. Травму голови отримав", - розповідає Ольга Грабар, прес-офіцер ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нападники нічого не забрали, на місці залишили складаний ніж. Діяли швидко і професійно, так що ніхто в під'їзді нічого не почув.

"Я была на кухне. Я не слышала, там же варишь кипятишь, шум свой, и поэтому я ничего не слышала. Я уже когда особенно, когда скорая была и следователи пришли, я вышла. Я увидела, что кровь. Все. И что шапка лежала возле дверей лифта".

В компанії "Харківобленерго", де Ісаєв був заступником гендиректора з економіки, із професійною діяльністю напад не пов'язують. Сусіди кажуть: родина дуже порядна, і жодних конфліктів ніколи ні з ким не мали.

"Самая лучшая семья в подъезде. Высокий, стройный красивый. Как отец, как хозяин в доме у нас таких нету. ", - говорить Майя Федорівна, сусідка.

У поліції напад кваліфікували як замах на вбивство.