"Північний потік-2" розсварив Німеччину та США [ Редактировать ]
"Північний потік-2" розсварив політиків Німеччини та посла Сполучених Штатів. Адже німецьким компаніям - учасницям проекту дипломат написав листа. "Недипломатичною" мовою . Які послав месседжи - розкаже Тетяна Логунова.
Лист, який обурив німецьких політиків, датований третім січня. Тобто, адресати отримали його одразу після Нового року. Але зміст послання - став відомим журналістам тільки зараз. І ЗМІ - одразу оприлюднили його текст.
Лист, який зараз обговорюють в владних кабінетах Берлина, посол Сполучених Штатів - надіслав керівникам компаній, задіяних у будівництві газогону "Північний Потік-2". У своєму посланні Річард Гренелл не добирає дипломатичних формулювань. Пише прямо - фірмам, які беруть участь у проекті, загрожують американські санкціі. Адже "Північний Потік -2" підриває безпеку України і держав Європейського Союзу. І збільшує залежність Європи від Росії.
Обурив німців не стільки зміст листа - позиція Сполучених Штатів щодо газогону "Північний потік-2" їм добре відома. Скільки сам факт його написання. Представники практично усіх партій заявили - посол має представляти і захищати інтереси своєї країни в Німеччині. Але аж ніяк не вказувати німцям, що і як їм робити. Мовляв, дискусія щодо доцільності будівництва газогону - дійсно, потрібна. Втім, без тиску з боку Сполучених Штатів.
Деякі політики навіть запропонували висловити дипломату протест. Або, щонайменше, викликати його на розмову до міністерства закордонних справ. Але до цього справа не дійшла. Речник посла, втім, пояснив - лист дипломата не слід спрймати, як погрозу. Це - просто чітке послання американської політики.
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