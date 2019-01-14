Справа Миколи Мартиненка політично вмотивована та не має належних доказів. В цьому впевнений адвокат екс-нардепа Петро Бойко.

Сьогодні під час судового засідання розглядали документи панамської компанії, яку у САП пов'язують саме із Мартиненком. Проте сторона захисту запевняє, прокурори приховали деякі деталі перекладу документів із Панами, які чітко засвідчують, що підсудний не винен.

"Там є картка із зразками підписів і Скаленка, і Мартиненка. Просто сказати, що немає експертизи, якщо ви кажете, що це не його підписи, ви маєте право. На той час КПК дозволяло зробити експертизу підписів самими захисниками", - говорить Олексій Скибенко, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Я наочно бачу, як розвалюється фейкова справа. Прокурор тягне цю справу, як може, щоб уникнути отого моменту своєї ганьби. На сьогодні зрозуміло, що ніхто ніде нічого не крав, що ніякої шкоди немає. По цій кримінальній справі немає жодного підписа Мартиненка. Більше того, підпису, по якому була б зроблена експертиза", - заявляє Петро Бойко, адвокат Миколи Мартиненка.