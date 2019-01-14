Кілька районів Закарпаття досі залишаються без електрики. Область потерпає від негоди. Там тривають сильні снігопади. Через це - небезпечно і в горах, і на дорогах. Усі деталі - в репортажі Мар'яни Мартин.

Сніг на Закарпатті розпочався вночі, вдень опади посилилися. Різке погіршання погоди спричинило обриви ліній електропередач. Наразі в області 24 населені пункти знеструмлено. Налипання мокрого снігу спричинило падіння дерев в Ужгороді. Одне з них розтрощило машину. А от у Хусті снігового натиску не витримав павільйон на ринку.

Найбільше від негоди страждають водії. Через плюсову температуру, сніг на дорогах перетворився на кашу. Автівки ковзаються і навіть на незначних підйомах котяться донизу. Буксують легковики, маршрутки та машини швидкої.

"Дуже, важко. Бо фактично ніхто нічого не прибирає. Техніки мало. Затори, обочини не прочищені, ні припаркувати швидкої", - говорить Назар Остапчук, водій швидкої допомоги.

Рятувальникам вже 18 разів доводилось витягати автівки. Комунальники не встигають прибирати сніг. Складно рухатися і пішоходам.

"Автобуси, я не знаю половина видно не вийшли. На бам їхали, то навіть не виїхали, автобуси всі поставали внизу. Ходити не можливо. Таке враження, що наші мери, і керівники міста напевно літають на літаках, або на вертольотах, що вони не бачать, що в місті робиться", - говорить Наталія Степанчук, жителька Ужгорода.

У високогірних районах сніговий покрів збільшився на 30 сантиметрів. Оголошено 3 ступінь лавиної небезпеки.

"Рятувальники Закарпатської області звертаються до туристів, перш ніж вирушати у туристичні походи, зареєструватися у рятувальному відділенні. Якщо ви вирішилися кататися на лижах чи сноубордах, відповідно робити це на визначених трасах", - говорить Наталія Батир, речник ДСНС в Закарпатській області.

Ну, а енергетики, шляховики та комунальники вже переведені у стан підвищеної готовності. За прогнозами синоптиків, снігопади в області триватимуть ще щонайменше три дні.