Похожа на Майкла Джексона: Ани Лорак жестоко раскритиковали (фото) [ Редактировать ]
Ани Лорак разочаровала поклонников. Знаменитость настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. Поклонники сравнивают звезду с Майклом Джексоном.
На своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала селфи, на котором она позирует в футболке, джинсовой куртке и больших солнцезащитных очках. Фанаты обратили внимание не на наряд певицы, а на ее измененное, похожее на маску лицо.
Каролина настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. И от этого поклонники не в восторге.
Раскритиковали подписчики и солнцезащитные очки Ани Лорак. По их мнению, такая форма совсем не подходит под овал лица Дивы.
Подписчики активно комментируют фото:
"Фото неудачное, зачем размещать все подряд. Такие очки любое лицо сделают изможденным", "Раньше была самая красивая и умная. Сейчас, увы .... Не могу этого сказать", "Испортила себя и не видит со стороны", "Майкл Джексон".
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак "поймали" с мужем на курорте.
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