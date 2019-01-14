Ани Лорак разочаровала поклонников. Знаменитость настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. Поклонники сравнивают звезду с Майклом Джексоном.

На своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала селфи, на котором она позирует в футболке, джинсовой куртке и больших солнцезащитных очках. Фанаты обратили внимание не на наряд певицы, а на ее измененное, похожее на маску лицо.

Каролина настолько увлеклась процедурами красоты, что начала терять индивидуальность. И от этого поклонники не в восторге.

Раскритиковали подписчики и солнцезащитные очки Ани Лорак. По их мнению, такая форма совсем не подходит под овал лица Дивы.

Подписчики активно комментируют фото:

"Фото неудачное, зачем размещать все подряд. Такие очки любое лицо сделают изможденным", "Раньше была самая красивая и умная. Сейчас, увы .... Не могу этого сказать", "Испортила себя и не видит со стороны", "Майкл Джексон".

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак "поймали" с мужем на курорте.