На Запоріжжі вовк напав на людей. Це сталося напередодні неподалік Бердянська. Як наслідок, троє людей опинилися на лікарняних ліжках.

Усі деталі - у наших кореспондентів.

Це один з дачних кооперативів неподалік Бердянська. Зазвичай узимку тут тихо та порожньо. Власники земельних ділянок навідуються лише на вихідні - каже один з постраждалих. Чоловік працює тут охоронцем. Того дня саме обходив територію.

"Напал сзади, сбил с ног. Пытался схватить за горло. Защищался. Искусал меня. Пены, вроде, не было. Но зубы большие были", - розповідає Юрій Проматов, постраждалий.

Тепер чоловік уже кілька днів під крапельницею. У сусідній палаті бердянської лікарні - інші жертви нападу хижака. Того ж дня вовк ледве не вкоротив віку двом жінкам. Вони й досі в шоковому стані - кажуть медики. Усім постраждалим надали необхідну допомогу та зробили щеплення від сказу.

"Двое больных, пострадавших - это укушенные раны мягких тканей в области кисти, и третья пострадавшая - это женщина, у которой множественные укушенные раны мягких тканей головы. Это волосистая часть головы, лицо. Раны очень обширные, загрязненные. С некрозами. И небольшие раны в области средней трети обеих предплечий", - повідомив Едуард Гавриленко, завідувач травматологічного відділення Бердянської лікарні.

Здебільшого на людей можуть нападати лисиці чи єноти, - зауважують медики. А вовків тут востаннє бачили кілька років тому - кажуть місцеві. Тоді хижаки, налякані війною, масово мігрували з Донбасу. Проте зустріти сіроманця вдень - велика рідкість. На полювання вовки виходять переважно вночі, - додають лісники.

"Скорее всего, сто процентов - это бешенство. Потому что, днем волк на дачных массивах так просто не гуляет. Своим поведением, если он днем выходит охотиться - это уже говорит о не нормальном здоровье волка", - переконаний Максим Селіванов, працівник Бердянського лісгоспу.

Хижака, який покусав людей, таки вполювали. Самі ж дачники. Наступного дня. Чи була тварина хвора на сказ, визначить експертиза. Поки що ж у районі вирішили зробити щеплення від сказу всім домашнім тваринам. Про всяк випадок.