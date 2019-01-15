У Києво-Печерській Лаврі горіла двоповерхова будівля [ Редактировать ]
Напередодні на території Києво-Печерської Лаври горіла двоповерхова будівля. Споруда стояла порожньою і передбачалася під реконструкцію.
За даними ДСНС, зайнялося в одній з кімнат на другому поверсі, потім вогонь перекинувся на дах. Полум'я швидко загасили. За інформацією надзвичайників, під час пожежі ніхто не постраждав.
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